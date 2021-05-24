 
مباشر
عاجل
بايدن: بلينكن سيواصل جهود "إعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني وزعمائه وتقديم المساندة له"

بعد خسائر مريرة.. عملة "البيتكوين" تصعد

مال وأعمال

بعد خسائر مريرة.. عملة
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qgth

صعدت عملة "البيتكوين" اليوم الاثنين، بعد خسائر مريرة تعرضت لها الأسبوع الماضي، حيث اقتربت من مستوى 31 ألف دولار بتاريخ 22 مايو الجاري.

إقرأ المزيد
الصين: سنعمل على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة تعدين البيتكوين والتجارة
الصين: سنعمل على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة تعدين البيتكوين والتجارة

ووفقا لموقع "كوين ديسك" فقد جرى تداول عملة "البيتكوين" اليوم الساعة 13:35 بتوقيت موسكو، عند 36488.65 دولار، بزيادة نسبتها 3.34%.

بعد خسائر مريرة.. عملة
coindesk

وجاء هبوط عملة "البيتكوين" الأسبوع الماضي بعدما قالت السلطات الصينية إنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أنشطة تعدين "البيتكوين"، العملة الرقمية الأشهر في العالم، وتداولها في محاولتها لدرء المخاطر المالية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا