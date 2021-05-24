بعد خسائر مريرة.. عملة "البيتكوين" تصعد

صعدت عملة "البيتكوين" اليوم الاثنين، بعد خسائر مريرة تعرضت لها الأسبوع الماضي، حيث اقتربت من مستوى 31 ألف دولار بتاريخ 22 مايو الجاري.

إقرأ المزيد

ووفقا لموقع "كوين ديسك" فقد جرى تداول عملة "البيتكوين" اليوم الساعة 13:35 بتوقيت موسكو، عند 36488.65 دولار، بزيادة نسبتها 3.34%.

coindesk

وجاء هبوط عملة "البيتكوين" الأسبوع الماضي بعدما قالت السلطات الصينية إنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أنشطة تعدين "البيتكوين"، العملة الرقمية الأشهر في العالم، وتداولها في محاولتها لدرء المخاطر المالية.

المصدر: RT