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"دلتا إير لاينز" الأمريكية تعتزم استئناف الرحلات الجوية إلى تل أبيب

مال وأعمال

Reuters
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قال متحدث باسم شركة "دلتا إير لاينز" الأمريكية إن الشركة تعتزم استئناف الرحلات الجوية لتل أبيب في وقت لاحق اليوم، وذلك بعد ساعات من موافقة إسرائيل وحركة "حماس" على وقف إطلاق النار.

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وكانت الشركة الأمريكية، قد علقت رحلاتها إلى تل بيب في 12 مايو.

وقال المتحدث باسم الشركة: "تعتزم دلتا استئناف الخدمة من مطار جون إف. كنيدي في نيويورك إلى تل أبيب الليلة، نواصل مراقبة الوضع الأمني عن كثب وسنجري تعديلات على جداول رحلاتنا حسب الضرورة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت قبل أيام بإلغاء عشرات رحلات الطيران الدولية إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب، على خلفية القصف الصاروخي المتواصل من قطاع غزة.

وبدأت هدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" بوساطة مصرية اليوم الجمعة، بعد أسوأ أعمال عنف في سنوات.

المصدر: رويترز

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