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إلغاء 40 رحلة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب على خلفية الحرب

أخبار العالم العربي

إلغاء 40 رحلة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب على خلفية الحرب
Reuters Amir Cohen
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإلغاء عشرات رحلات الطيران الدولية إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب، على خلفية القصف الصاروخي المتواصل من قطاع غزة.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إلغاء نحو 40 رحلة كان من المفترض أن تهبط في مطار بن غوريون في اليوم اللاحق، بما فيها طائرات قادمة من مطار نيوآرك (في نيوجيرسي الأمريكية) وشيكاغو وباريس ولندن وفرانكفورت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم أن الفصائل الفلسطينية المسيطرة على غزة أطلقت خلال الأيام الستة الماضية ما لا يقل عن 2300 صاروخ عبر حدود القطاع باتجاه مدن إسرائيلية.

وحولت السلطات الإسرائيلية في هذا السياق عددا من الرحلات من مطار بن غوريون إلى مطار رامون قرب إيلات. 

المصدر: إذاعة الجيش الإسرائيلي

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