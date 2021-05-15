إلغاء 40 رحلة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب على خلفية الحرب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإلغاء عشرات رحلات الطيران الدولية إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب، على خلفية القصف الصاروخي المتواصل من قطاع غزة.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إلغاء نحو 40 رحلة كان من المفترض أن تهبط في مطار بن غوريون في اليوم اللاحق، بما فيها طائرات قادمة من مطار نيوآرك (في نيوجيرسي الأمريكية) وشيكاغو وباريس ولندن وفرانكفورت.

כ-40 טיסות שהיו אמורות לנחות ביממה הקרובה בנתב"ג בוטלו. בין היעדים: ניוארק, פריז, לונדון, פרנקפורט ושיקגו@einavkerner — גלצ (@GLZRadio) May 15, 2021

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم أن الفصائل الفلسطينية المسيطرة على غزة أطلقت خلال الأيام الستة الماضية ما لا يقل عن 2300 صاروخ عبر حدود القطاع باتجاه مدن إسرائيلية.

وحولت السلطات الإسرائيلية في هذا السياق عددا من الرحلات من مطار بن غوريون إلى مطار رامون قرب إيلات.

المصدر: إذاعة الجيش الإسرائيلي