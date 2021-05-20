عملة "البيتكوين" تتعافى بعد خسائر فادحة

ارتفعت عملة "البيتكوين"، اليوم الخميس، معوضة بذلك جزءا من الخسائر التي تعرضت لها خلال اليومين الماضيين، حيث تراجعت عملة "البيتكوين" دون مستوى الـ40 ألف دولار إلى 30066 دولارا.

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، زادت عملة "البيتكوين"، التي تعد أشهر عملة رقمية في العالم، بنسبة 3.02% إلى 40586.79 دولار، وفقا لبيانات موقع "كوين ديسك".

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وسجلت عملة "البيتكوين" أمس الأربعاء أدنى مستوى لها منذ أواخر يناير 2021، وجاء الانخفاض بعد أن حظرت الصين على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات تقديم خدمات العملات الرقمية.

المصدر: RT