مصر توافق على استحواذ تحالف هيرميس وصندوق مصر السيادي على 76% من بنك الاستثمار العربي

وافق مجلس الوزراء المصري على استحواذ تحالف المجموعة المالية "هيرميس" القابضة المصرية، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، وصندوق مصر السيادي على 76 بالمئة من بنك الاستثمار العربي.

وقال المجلس في بيان صحفي إن "الاستحواذ سيكون من خلال زيادة رأسمال البنك إلى خمسة مليارات جنيه، لتبلغ حصة هيرميس في بنك الاستثمار العربي 51 بالمئة وصندوق مصر السيادي 25 بالمئة وبنك الاستثمار القومي 24 بالمئة".

تعمل هيرميس في أسواق مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن وسلطنة عمان وباكستان وبنجلادش وكينيا والولايات المتحدة.

ويتطلب تنفيذ الصفقة موافقة من البنك المركزي المصري.

المصدر: "رويترز"