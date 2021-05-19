هبوط بنحو 20%.. يوم قاتم لـ"البيتكوين"

هوت عملة "البيتكوين"، اليوم الأربعاء، إلى مستويات قياسية متدنية، وذلك بعد تحذيرات أطلقتها الصين بشأن العملات الرقمية.

وبحلول الساعة 16:40 بتوقيت موسكو، انخفضت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم بنسبة 19.13% إلى 35439.58 دولار.

وقبل ذلك من التعاملات كانت قد سجلت عملة "البيتكوين" مستوى 33101 دولار، وفقا لما نقلته وكالة "تاس" عن منصات تداول.

وجاء الهبوط بعدما قالت عدة اتحادات مصرفية صينية، إن "العملات الرقمية ليست بعملات حقيقية"، كذلك حذرت من المضاربة بها.

المصدر: وكالات