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هبوط بنحو 20%.. يوم قاتم لـ"البيتكوين"

مال وأعمال

هبوط بنحو 20%.. يوم قاتم لـ
Reuters
صورة تعبيرية
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هوت عملة "البيتكوين"، اليوم الأربعاء، إلى مستويات قياسية متدنية، وذلك بعد تحذيرات أطلقتها الصين بشأن العملات الرقمية.

وبحلول الساعة 16:40 بتوقيت موسكو، انخفضت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم بنسبة 19.13% إلى 35439.58 دولار.

وقبل ذلك من التعاملات كانت قد سجلت عملة "البيتكوين" مستوى 33101 دولار، وفقا لما نقلته وكالة "تاس" عن منصات تداول.

هبوط بنحو 20%.. يوم قاتم لـمنحى تداول عملة "البيتكوين" في نحو عام

وجاء الهبوط بعدما قالت عدة اتحادات مصرفية صينية، إن "العملات الرقمية ليست بعملات حقيقية"، كذلك حذرت من المضاربة بها.

المصدر: وكالات

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