تراجع صادرات النفط الإيرانية

خلصت تقييمات إلى أن صادرات النفط الإيرانية، التي كانت تصعد تزامنا مع إحراز تقدم بمحادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، انخفضت منذ بداية مايو الجاري، ما يعكس تراجع الطلب من الصين.

وترتفع تدريجيا صادرات النفط الإيرانية منذ أواخر 2020، رغم تشديد العقوبات الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وتولت إدارة جو بايدن السلطة في يناير 2021، متعهدة بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، الذي انسحبت منه إدارة ترامب.

وقال مصدر تجاري في 14 مايو الجاري إن "بترو لوجستكس"، التي تتتبع تدفقات النفط، أبلغت عملاءها بأن صادرات الخام الإيرانية انخفضت لبعض الوقت إلى الصفر في مايو الماضي، من حوالي 703 آلاف برميل يوميا في أبريل الماضي، عازية ذلك إلى تباطؤ استلام مصافي التكرير الصينية المستقلة.

وقالت "بترو لوجستكس" التي تتخذ من جنيف مقرا لها، أمس الثلاثاء، إن الرقم يجري تحديثه مع ظهور مزيد من المعلومات.

المصدر: رويترز