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أسعار النفط تعود إلى المنطقة الخضراء

مال وأعمال

أسعار النفط تعود إلى المنطقة الخضراء
Reuters
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد الخسائر التي تكبدتها أمس، لكن المكاسب حد منها وضع فيروس كورونا في الهند، المستهلك الكبير للخام، واستئناف عمل خط أنابيب في الولايات المتحدة.

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وبحلول الساعة 09:57 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1% إلى 67.71 دولار للبرميل، وارتفع خام "غرب تكساس الوسيط " الأمريكي بنسبة 1% أيضا إلى 64.45 دولار للبرميل.

ونزلت أسعار كلا الخامين ثلاثة بالمئة أمس الخميس وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

ارتفعت الأسهم العالمية وانخفض الدولار اليوم بعد أن قال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إنه لن يكون هناك تحرك وشيك نحو تشديد السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، فضلا عن المخاوف من أن السلالة شديدة العدوى التي اكتشفت لأول مرة هناك تنتشر إلى دول أخرى.

المصدر: رويترز

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