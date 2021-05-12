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نوفاك: روسيا تعتزم تنفيذ اتفاق "أوبك+" بنسبة 100% في مايو

مال وأعمال

نوفاك: روسيا تعتزم تنفيذ اتفاق
Reuters
صورة من الأرشيف - نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
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صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن روسيا تعتزم تنفيذ تخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاق "أوبك+" في شهر مايو الجاري بنسبة 100%.

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ووفقا لنوفاك، الذي شغل في السابق منصب وزير الطاقة الروسي، فإن إلتزام روسيا باتفاق خفض الإنتاج "أوبك+" كان في شهر أبريل الماضي دون مستوى 100% بحسب بيانات مجمع الوقود والطاقة الروسي.

وتقوم روسيا في إطار مجموعة "أوبك+" بتفيذ تخفيضات إنتاج لدعم سوق النفط الروسية، وكانت المجموعة قد خفضت الإنتاج بمقدار قياسي العام الماضي بلغ 9.7 مليون برميل يوميا مع انهيار الطلب بسبب الجائحة.

واتفقت "أوبك+" في مطلع أبريل الماضي على تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من مايو 2021.

المصدر: تاس

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