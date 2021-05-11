الكويت.. توقف بعض وحدات مصفاة ميناء عبد الله عن الإنتاج
Reuters
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أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية توقف عدد من وحدات الإنتاج التابعة لمصفاة ميناء عبد الله عن العمل بسبب توقف وحدات إنتاج البخار، مؤكدة أن عمليات التصدير لم تتوقف.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية والناطق الرسمي للشركة عاهد الخريف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، أن العمل يجري حاليا بوتيرة متسارعة من أجل تشغيل الوحدات المتوقفة واستعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة للمصفاة.
وأكد الخريف أن عمليات التصدير مستمرة بحسب برنامجها المعتاد ولم تتأثر مطلقا نتيجة لهذا التوقف الطارئ.
المصدر: الراي