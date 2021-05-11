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السيسي يفتتح مشاريع جديدة في مصر وخطط حول مجرى السفينة العالقة في قناة السويس

مال وأعمال

السيسي يفتتح مشاريع جديدة في مصر وخطط حول مجرى السفينة العالقة في قناة السويس
Reuters
السيسي
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اقترح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع على الرئيس المصري خططا لتوسيع وتعميق القطاع الجنوبي من القناة الذي علقت فيه سفينة الحاويات في مارس الماضي.

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وأضاف ربيع، خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات بهيئة قناة السويس، صباح اليوم الثلاثاء، أنه سيتم توسعة وتغيير الأعماق لتحسين الملاحة وتفادي ما حدث بحادث السفينة الجانحة، لافتا إلى تنفيذه خلال 24 شهرا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد صباح اليوم الثلاثاء هيئة قناة السويس، حيث سيقوم بافتتاح عدد من المشروعات التابعة للهيئة.

وتفقد الرئيس المصري المجرى الملاحي لقناة السويس، حسبما أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

المصدر: اليوم السابع

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