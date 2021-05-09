شركتان ليبيتان لإنتاج زيت الزيتون تحصدان ميداليتين في مهرجان برلين

هنأت السفارة الألمانية لدى ليبيا، السبت، بفوز زيت الزيتون من مدينة غريان الليبية بالميداليتين الفضية والبرونزية في مسابقة برلين العالمية لزيت الزيتون، والتي أقيمت في أبريل الماضي.

وقالت السفارة الألمانية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن "شركتي (المشكاة) و(زيتونة غريان) الليبيتين، شاركتا في المسابقة بمنتج ذي جودة عالية من أشجار الزيتون في مدينة غريان، ما يدل على إمكانات اقتصادية ليبية هائلة".

تبارك السفارة الألمانية 🇩🇪 بليبيا 🇱🇾 فوز زيت الزيتون🫒 الليبي من مدينة غريان بالجائزة الفضية و البرونزية في مسابقة برلين... Опубликовано German Embassy Tripoli Суббота, 8 мая 2021 г.



من جهته، أعلن المجلس البلدي لمدينة غريان، أن "شركة (المشكاة) لإنتاج الزيت لصاحبها رجل الأعمال جلال الملوشي، فازت بالميدالية الفضية، وأن شركة (زيتونة غريان) لصاحبها رجل الأعمال محمد سعيد، أحرزت الميدالية البرونزية في المسابقة".

وأكد المجلس، أنه يعكف مع قطاع الزراعة في المدينة على إعداد وتنفيذ مشروع مضاعفة أعداد شجر الزيتون، ورفع الوعي باستثماره بالشكل الصحيح، وتحقيق الجدوى الاقتصادية العالية منه.

وشدد على أنه "في حال نجاح الخطة سيتضاعف مجموع الدخل العام الذي تحصل عليه المدينة، إضافة إلى إحياء العديد من المشاريع والوظائف المتعلقة بالزيتون وإنتاج الزيت منه".

المصدر: "بوابة الوسط"