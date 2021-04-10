"من يتحرك أولا يربح".. محافظ مصرف ليبيا يدعو الشركات الإيطالية إلى الاستثمار

دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، الشركات الإيطالية إلى المجيء إلى ليبيا، والاستثمار فيها "فورا"، مؤكدا أن هناك فرصة كبيرة أمام هذه الشركات، وعليها أن "تأتي الآن".

وقال الكبير في حديث لجريدة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إنها لحظة ممتازة وإن الوضع الأمني في ليبيا جيد، والحكومة الجديدة ملتزمة جدا باتخاذ القرارات، وأضاف: "من يتحرك أولا يربح.. بالنسبة لأولئك الذين يريدون العمل مع بلدنا الغني بالموارد، وأن الوقت حان لحمل حقائب سفرهم والمجيء إلى ليبيا، على الفور".

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ووصفت الجريدة الإيطالية الصديق الكبير في تقديمها له قائلة: "كل شيء يتغير في ليبيا، ما عدا هو، منذ 2011 هو محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصندوق الذي دونه لا يتحرك شيء".

ونقلت الجريدة عن الكبير قوله إن ليبيا "كانت دولة بلا مؤسسات، بدون جنود، شرطة أو مسؤولين، مع حكومات استبدادية في الغالب، فضلا عن التدخل الأجنبي"، وهكذا "بقي القذافي في السلطة لمدة 42 عاما".

وتابع: "عندما بدأت الثورة كنت في لندن، وذهبت إلى بنغازي للانضمام إلى الثوار. كنا ساذجين ومقتنعين بأنه إذا تم القضاء عليه (القذافي)، فإن كل شيء سيتحسن"، لكن "الحكومة الأولى لم تفعل شيئا، وكذلك الحكومات التالية".

ووفقا للكبير، فإن الحكومة الجديدة مختلفة، فقد "دعتنا لمساعدتها على التفكير في المستقبل. لم أر شيئا كهذا منذ عشر سنوات، لذلك أنا متفائل جدا. يجب أن نبقي على الإمساك بمقود الاقتصاد ونكمل المشاريع العالقة".

المصدر: "الوسط" + "آكي"