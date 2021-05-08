اليونان تعيد فتح شواطئها على أمل اجتذاب السياح من جديد

أعادت اليونان فتح شواطئها بعد تخفيف الأماكن الشهيرة التي يقصدها المصطافون على البحر المتوسط قيود كورونا، استعدادا لعودة السياح الأجانب الأسبوع المقبل.

وتمثل السياحة نحو خمس الاقتصاد والوظائف في اليونان التي لا يمكنها تحمل خسائر أخرى خلال موسم الصيف بعد أسوأ عام على الإطلاق بالنسبة لصناعة السياحة العام الماضي.

وبموجب التدابير الحالية سيتعين على مديري الشواطئ وضع مظلات بفارق ما لا يقل عن 4 أمتار عن بعضها وإجراء عمليات تطهير منتظمة واختبارات (كوفيد-19) للعاملين في الشواطئ.

ونجحت اليونان في السيطرة على الموجة الأولى من الجائحة العام الماضي، ولكن عودة ظهور الحالات شكلت عبئا كبيرا على الخدمات الصحية ودفعت السلطات إلى فرض عزل عام ثان في نوفمبر الماضي.

وخففت السلطات، بعد تراجع الإصابات وتزايد عمليات التطعيم، بشكل مطرد القيود وفتحت الحانات والمطاعم في الأسبوع الماضي.

وأعلنت الحكومة الجمعة، أن المتاحف ستفتح أبوابها الأسبوع المقبل قبل رفع قيود السفر عن الزوار الأجانب الذين تلقوا لقاحات كورونا في 15 مايو الجاري.

المصدر: "رويترز"