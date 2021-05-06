مصر.. 9 فئات مستثناة من قرار مواعيد الإغلاق

يبدأ اليوم تطبيق قرار مجلس الوزراء المصري، بتحديد مواعيد الغلق لعدد من المحال التجارية بدءا من الساعة الـ9 مساء، والذي نشرت الجريدة الرسمية الفئات المستثناة من هذا القرار.

وتتمثل الفئات المستثاة في:

- المطاعم والكافيتريات الكائنة بالمنشآت الفندقية مع الالتزام بالإجراءات الاحترزاية.

- محال البقالة.

- البدالين التموينيين.

- محال الخضراوات الفاكهة، اللحوم، الدواجن، الأسماك.

- الصيدليات.

- السوبر ماركت.

- أسواق الجملة المرخصة ويقتصر العمل بها من الساعة التاسعة مساء إلى السادسة صباحا على استلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور.

- ماكينات تموين المركبات بالوقود.

- مراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود.

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وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي قال إنه تم التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أي لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضا سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث ستكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.

المصدر: "المصري اليوم"