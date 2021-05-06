مصر.. أسعار الذهب تسجل مستويات قياسية

تحدثت وسائل إعلام مصرية عن ارتفاع ملحوظ شهدته اليوم الخميس أسعار الذهب في السوق المحلية، وذلك بعد تسجيلها انخفاضا في وقت سابق من الأسبوع.

وقال موقع "المصري اليوم" إن سعر الذهب من عيار 21، الأكثر انتشارا في مصر، ارتفاع في بداية تعاملات الخميس بواقع 8 جنيهات مقارنة بأسعار أمس، وتخطى لأول مرة منذ فترة طويلة سعر 790 جنيها.

ووفقا للموقع فقد بلغ سعر الذهب من عيار 21 قيراط مستوى 790.56 جنيه، في حين صعد سعر الذهب من عيار 18 قيراط 677.63 جنيه، بزيادة مقدارها 6.82 جنيه عن أسعار الأربعاء.

أما سعر الذهب من عيار 14 قيراط فقد صعد بواقع 5.3 جنيه إلى 527.04 جنيه.

المصدر: "المصري اليوم"