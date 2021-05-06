الليرة تترقب قرار المركزي التركي

تراجعت الليرة التركية بشكل طفيف اليوم قبيل اجتماع المركزي التركي لتحديد سعر الفائدة، إذ من المتوقع أن يبقي فيه على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مواجهة تضخم آخذ في الارتفاع.

وبلغت العملة التركية 8.3350 ليرة مقابل الدولار، بحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، بتراجع طفيف عن سعر التسوية البالغ 8.3150 أمس الأربعاء.

وفقدت العملة أكثر من 10% من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما شمل موجة انخفاض حادة أعقبت الإطاحة بمحافظ البنك المركزي التركي في مارس الماضي.

وأشارت تقديرات جميع المشاركين البالغ عددهم 18 في استطلاع رأي أجرته "رويترز" إلى أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير.

المصدر: رويترز