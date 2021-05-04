شركة مصرية تعلن عن بيعها أكثر من 50 مليار سيجارة في 9 أشهر

كشفت الشركة "الشرقية-ايسترن كومباني" نتائج أعمال الربع الثالث غير المدققة المنتهية في 31 مارس الماضي، موضحة أنها سجلت مبيعات لنحو 50.8 مليار سيجارة خلال 9 أشهر.

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وفي إعلانها عن نتائج أعمال الربع الثالث غير المدققة المنتهية في 31 مارس الماضي، أشارت الشركة إلى أنها حققت إيرادات -شاملة ضرائب القيمة المضافة- بلغت 48.5 مليار جنيه مصري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021، مقارنة مع 42.7 مليار جنيه مصري خلال فترة المقارنة.

هذا وأوضحت "الشرقية-ايسترن كومباني" أنها سجلت زيادة في أحجام المبيعات المحلية من ماركات الشركة الرئيسية بمقدار 4.7% لتسجل 50.8 مليار سيجارة، مقارنة بـ47.2 مليار سيجارة في فترة المقارنة.

وفي بيانها للبورصة المصرية، قالت الشركة إنها سجلت صافي إيراد عن الفترة بمقدار 12.1 مليار جنيه، مقارنة بـ11.3 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 7%، مشيرة إلى أن مجمل الربح سجل 5.14 مليار جنيه عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، بزيادة سنوية 11%، وأن نسبة هامش مجمل الربح عن الفترة بلغ 42%، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 17%، على أساس 9 أشهر مقارنة بالفترة المثيلة للعام السابق لتصل إلى 4.49 مليار جنيه.

كما بينت الشركة أنها سجلت عن نفس الفترة، صافي ربح قدره 3.89 مليار جنيه، عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس الماضي، بزيادة قدرها 24%، مقابل الفترة المثيلة العام السابق، ليتجاوز صافي ربح التسعة أشهر من العام المالي الجاري ما تم تحقيقه خلال الـ12 شهر الكاملة من العام السابق، بزيادة 2.5%.

المصدر: "اليوم السابع"