مصر توقع اتفاقا لإنشاء مجمع ضخم بـ7.5 مليار دولار

أعلن مجلس الوزراء المصري توقيع اتفاقية بقيمة 7.5 مليار دولار لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في العين السخنة.

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وشهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مراسم توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم التوقيع بين شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات.

ويأتي التوقيع بهدف إنشاء مجمع صناعي للتكرير وإنتاج مجموعة من المنتجات البترولية والكيماوية ذات القيمة المضافة "كالبولي إيثلين والبولي بروبلين والبولي استر ووقود السفن" وغيرها من المنتجات البترولية والكيماوية.

ويقام المشروع على مساحة 3,56 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية 7,5 مليار دولار أمريكي، ويعد الغرض من هذا المجمع الصناعي تحقيق قيمة مضافة مرتفعة في هذه الصناعة، وسد احتياجات السوق المحلية من منتجات المشروع وتقليل حجم واردات الدولة من تلك المنتجات بالإضافة إلى خلق فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة.

المصدر: اليوم السابع