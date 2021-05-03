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تسارع وتيرة التوظيف في قطاع التصنيع الألماني

مال وأعمال

تسارع وتيرة التوظيف في قطاع التصنيع الألماني
Reuters
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تسارعت وتيرة التوظيف في قطاع الصناعات التحويلية الألماني الشهر الماضي مع تفاؤل المصانع بزيادة الطلب

وحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة "آي إتش إس ماركت"، فقد وصلت القراءة النهائية إلى 66.2 لقطاع التصنيع الذي يشكل نحو خُمس الاقتصاد الألماني، وهي ما زالت قريبة من المستوى القياسي المسجل في مارس الماضي والبالغ 66.6 رغم انخفاضها البسيط عن القراءة الأولية البالغة 66.4.

ويستمر نشاط المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا أثناء جائحة كوفيد-19 مع عدم تأثره تقريبا بالإغلاقات المرتبطة بالجائحة، وتسارع النشاط أوائل هذا العام بفضل طلب قوي من الولايات المتحدة والصين.

 

المصدر: رويترز

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