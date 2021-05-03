قفزة كبيرة في الأسعار بتركيا الشهر الماضي

كشفت بيانات، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم في تركيا ارتفع إلى 17.14% على أساس سنوي، في أبريل الماضي، ليلامس أعلى مستوى له منذ منتصف 2019.

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هذا وقال معهد الإحصاءات التركي إنه على أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 1.68% مقارنة بتوقعات استطلاع وكالة "رويترز" عند 1.80%.

في حين أن معدل التضخم السنوي بلغ في مارس الماضي 16.19%، حيث أن التوقعات كانت لأبريل الماضي 17.3%، وهي أعلى كثيرا من الهدف الرسمي عند خمسة بالمئة.

كما أن البيانات كشفت أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 4.34% على أساس شهري في مارس الماضي، بزيادة سنوية 35.17%.

من جانبه، أفاد البنك المركزي التركي في تقريره الفصلي الأسبوع الماضي بأن التضخم سينخفض بعد أبريل الماضي، ويستمر الهبوط التدريجي حتى نهاية العام.

المصدر: "رويترز"