مصر تبيع أذون خزانة بملايين الدولارات

قال البنك المركزي اليوم الأربعاء إن البلاد باعت أذون خزانة مقومة بالعملة الأمريكية لأجل عام واحد بقيمة 988.5 مليون دولار مع متوسط عائد 3.095 بالمئة.

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ومن المقرر تسوية العطاء في الرابع من مايو القادم.

كان وزير المالية المصري محمد معيط قال مطلع ديسمبر كانون الأول إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتجاوز 23 مليار دولار.

أظهر مشروع الموازنة العامة لمصر للسنة المالية 2021-2022 أن الحكومة تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1 بالمئة إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار) مقابل 997.7 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.

وتستهدف مصر في مشروع الموازنة أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليارا.

المصدر: رويترز