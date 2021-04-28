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مصر تعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتكشف مدة سداد احتياجات البلاد

مال وأعمال

مصر تعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتكشف مدة سداد احتياجات البلاد
Reuters
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أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء إن الاحتياطي الأجنبي للبلاد الذي تجاوز 40 مليار دولار في أبريل يغطي احتياجات الاستيراد لأكثر من سبعة أشهر.

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وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.337 مليار دولار بنهاية مارس من 40.201 مليار دولار في فبراير شباط.

وتوقعت وزارة المالية في البيان الصحفي أن يصل الفائض الأولي لميزانية السنة المالية الجارية واحدا بالمئة من الناتج المحلي و1.5 بالمئة في السنة.

وكان احتياطي النقد الأجنبي قد بلغ أعلى مستوياته في مصر مطلع عام 2020، حيث تجاوز 45 مليار دولار مرتفعا بذلك عن مستوياته قبل عام 2011.

وعلى الرغم من استمرار الأزمة إلا أن حصول مصر على قرض سريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار والاتفاق على قرض آخر بقيمة 5 مليارات دولار تصرف على دفعات، ساعد على دعم احتياطي النقد الأجنبي.

وشهدت قطاعات الاقتصاد المختلفة في مصر خسائر كبيرة بفعل تفشي فيروس كورونا، أبرزها قطاع السياحة الذي بلغت خسائره 70 بالمئة في 2020، بالإضافة لقطاعات الخدمات والنقل والتجارة.

المصدر: رويترز

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