تفاصيل حبس صاحب أشهر المحلات في مصر

نشرت صحيفة "الوطن" المصرية، تفاصيل حبس سيد السويركي صاحب سلسلة محلات "التوحيد والنور" المشهورة في مصر.

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وقامت قوات الأمن بالقبض على السويركي، "بسبب عدم وجود ترخيص، وعدم وجود عمالة مدربة على أعمال الإطفاء، وعدم توافر اشتراطات الوقاية ضد أخطار الحريق"، بالإضافة إلى غلق "التوحيد والنور" فرع حلوان.

وقضت محكمة جنح أمن الدولة حلوان، "بغلق فرع التوحيد والنور بمنطقة حلوان وغرامة مالية قيمتها 30 ألف جنيه، وذلك لإقامة وفتح المبنى والفرع التجاري دون ترخيص"، كما أمرت المحكمة بإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية عن تهمة إدارة منشأة تجارية دون ترخيص.

كما قررت المحكمة حبس السيد رجب السويركي، مالك محلات "التوحيد والنور" "3 أشهر وكفالة خمسة آلاف جنيه عن تهمة عدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم وجود عمالة مدربة على أعمال الإطفاء داخل السنتر التجاري، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وجاء في أسباب الحكم وجود عمالة وموظفين ومرتادين كثيرين من المواطنين على مدار اليوم وتعريض حياتهم للخطر".

وقالت مصادر مطلعة إن "صاحب محل التوحيد والنور رجب السوركي محبوس احتياطيا على ذمة قضايا أخرى، وأن الفرع الذي تم اتخاذ قرار ضده من جهة المحكمة ما زال يعمل، ولم يتم تنفيذ قرار الغلق ضده، وسيتم إرسال الحكم إلى الجهات المختصة بمديرية أمن القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية".

المصدر: الوطن