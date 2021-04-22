 
مباشر

البالاديوم يسجل أعلى سعر في التاريخ

مال وأعمال

البالاديوم يسجل أعلى سعر في التاريخ
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q8p4

سجل معدن البالاديوم، أمس الأربعاء، أعلى سعر له في التاريخ في ظل شح في المعروض وزيادة في الطلب عليه.

إقرأ المزيد
روسيا تزيح الذهب عن عرشه بمعدنها
روسيا تزيح الذهب عن عرشه بمعدنها

وبلغ المعدن النفيس أمس مستوى 2891.20 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، لكن البالاديوم عاد إلى الانخفاض اليوم الخميس.

وبحلول الساعة 11:40 بتوقيت موسكو، جرى تداول أونصة البالاديوم عند 2847.32 دولار للأونصة، بانخفاض نسبته 1.01% عن سعر الإغلاق أمس.

وارتفع معدن البالاديوم، المستخدم في الحفز بقطاع السيارات، بنحو 25% منذ أن علقت شركة "نورنيكل" الروسية، أكبر منتج في العالم للمعدن، جزئيا العمليات في منجمين في أواخر فبراير الماضي.

ويعد استخدام البالاديوم أساسيا في صناعة السيارات، ويرى خبراء، أن "سوق البالاديوم تبدو تحت ضغط كبير"، متوقعين ارتفاع المعدن في المستقبل.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا