بوتين يوجه الحكومة بتطوير نظام إلكتروني يسمح بإصدار تأشيرة الدخول في 4 أيام

أوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للحكومة الروسية والسلطات المختصة بتطوير نظام فيزا إلكتروني يتيح إصدار تأشيرة الدخول إلى البلاد في غضون 4 أيام.

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وقال بوتين، خلال رسالته السنوية للجمعية الفدرالية الروسية (البرلمان) اليوم الأربعاء: "مع فتح الحدود في نهاية جائحة الفيروس التاجي يجب أن يتمكن السياح الأجانب من الحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول روسيا في غضون أربعة أيام".

وأضاف: "المهمة محددة، يجب أن يكون بالإمكان إصدار تأشيرة إلكترونية للسفر إلى روسيا عن بعد، دون إجراءات رسمية غير ضرورية، وفي غضون أربعة أيام فقط".

وأكد أن روسيا ستفتح أبوابها لاستقبال السياح الأجانب عند أقرب فرصة ممكنة، وقال: "روسيا ترحب بجميع الأصدقاء وفي أقرب وقت ممكن سنستقبل السياح الأجانب".

وكانت روسيا قد أغلقت حدودها أمام السياح الأجانب في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT