انخفاض معدل البطالة في بريطانيا

أظهرت أرقام رسمية، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في بريطانيا انخفض بشكل غير متوقع، للشهر الثاني على التوالي، إلى 4.9 بالمئة، في الفترة من ديسمبر 2020 إلى فبراير 2021.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الوظائف الشاغرة في مارس 2021، وخصوصا في قطاعات مثل الضيافة، الذي سمحت السلطات بعودته للعمل من خلال أماكن مفتوحة، الأسبوع الماضي.

ومدد وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، في مارس 2021 خطة تدفع الحكومة بموجبها أجور حوالي واحد من كل خمسة موظفين حتى نهاية سبتمبر 2021 ، على الرغم من أن أرباب الأعمال سيكون عليهم المساهمة في بعض تكاليف هذه الخطة اعتبارا من يوليو 2021.

ولولا هذا البرنامج لكان معدل البطالة أعلى بكثير. وقبل عام، قالت جهات تقدم توقعات للميزانية في بريطانيا إنه ربما يصل إلى عشرة بالمئة.

وسيراقب بنك إنجلترا المركزي عدد الوظائف المفقودة عند انتهاء أجل هذه الخطة، بينما يدرس إلى متى ستظل الحاجة لاستمرار برنامجه الضخم للتحفيز الاقتصادي.

المصدر: رويترز