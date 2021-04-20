فوز شركة صينية بتطوير حقل غازي في شرق العراق

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، فوز شركة صينية بعقد لتطوير حقل غازي في شرق العراق، بعد أشهر على إلغاء عقد مع تحالف شركات كورية وتركية وكويتية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن "شركة سينوبيك الصينية فازت بعقد تطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى يشرق العراق".

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وقبل أشهر كشفت وزارة النفط العراقية لـRT عن إلغاء العقد السابق مع تحالف شركات كويتية وتركية وكورية كانت قد فازت بالعقد سابقا لتطوير هذا الحقل.

وبحسب وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، فإن المخزون الغازي في الحقل يقدر بـ 4,5 تريليون متر مكعب.

المصدر: RT