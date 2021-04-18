"داعش" يتبنى عملية تفجير بئري النفط في محافظة كركوك العراقية

تبنى تنظيم "داعش" عملية تفجير بئرين نفطيين في حقل "باي حسن" بمحافظة كركوك العراقية يوم السبت.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن التنظيم أعلن مسؤوليته عن العملية في بيان نشرته إحدى قنواته على "تلغرام".

وأعلنت شركة نفط الشمال في العراق، يوم السبت، تعرض بئرين نفطيين إلى عمل تخريبي "إرهابي" بتفجير عبوتين ناسفتين بشمال البلاد.

وذكرت في بيان صحفي أن "التفجيرين حدثا قرب بئرين في حقل (باي حسن) بمحافظة كركوك".

وأضافت أن حادث التفجير لم يسفر عن حدوث حرائق أو أضرار مادية أو بشرية، ولم يؤثر على العملية الإنتاجية أو توقف ضخ النفط من الآبار.

المصدر: RT