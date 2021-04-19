تراجع في صادرات السعودية النفطية

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في فبراير الماضي إلى 5.625 مليون برميل يوميا.

ووفقا للبيانات فقد انخفضت الصادرات من مستوى 6.582 مليون برميل يوميا، الذي تم تسجيله في يناير الماضي.

وبذلك تكون الصادرات قد تراجعت بواقع 0.957 مليون برميل يوميا في شهر فبراير الماضي.

وأرقام التصدير الشهرية تقدمها السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إلى مبادرة البيانات المشتركة "جودي"، التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

المصدر: "رويترز"