 
مباشر

تراجع في صادرات السعودية النفطية

مال وأعمال

تراجع في صادرات السعودية النفطية
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q80k

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في فبراير الماضي إلى 5.625 مليون برميل يوميا.

ووفقا للبيانات فقد انخفضت الصادرات من مستوى 6.582 مليون برميل يوميا، الذي تم تسجيله في يناير الماضي.

وبذلك تكون الصادرات قد تراجعت بواقع 0.957 مليون برميل يوميا في شهر فبراير الماضي.

وأرقام التصدير الشهرية تقدمها السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إلى مبادرة البيانات المشتركة "جودي"، التي تنشرها على موقعها الإلكتروني. 

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا