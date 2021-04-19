الصين تعلن موعد السماح للأجانب باستخدام اليوان الرقمي

أعلن البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، أن بكين تعتزم السماح للأجانب بتداول اليوان الرقمي في العام المقبل 2022.

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وقال المركزي الصيني، إنه خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين سيتمكن الرياضيون الأجانب، وليس فقط السكان المحليون، من استخدام اليوان الرقمي للدفع.

وكان المركزي قد أصدر في العام الماضي نحو 10 ملايين يوان لـ500 مستخدم لاختبار اليوان الرقمي الصيني، ويجري منذ العام الماضي اختبار العملة الرقمية في عدة مدن في الصين، بما في ذلك بكين وشنتشن وسوتشو.

المصدر: نوفوستي