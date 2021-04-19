 
مباشر

الصين تعلن موعد السماح للأجانب باستخدام اليوان الرقمي

مال وأعمال

الصين تعلن موعد السماح للأجانب باستخدام اليوان الرقمي
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q7yp

أعلن البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، أن بكين تعتزم السماح للأجانب بتداول اليوان الرقمي في العام المقبل 2022.

إقرأ المزيد
الصين بصدد إصدار 10 ملايين يوان رقمية
الصين بصدد إصدار 10 ملايين يوان رقمية

وقال المركزي الصيني، إنه خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين سيتمكن الرياضيون الأجانب، وليس فقط السكان المحليون، من استخدام اليوان الرقمي للدفع.

وكان المركزي قد أصدر في العام الماضي نحو 10 ملايين يوان لـ500 مستخدم لاختبار اليوان الرقمي الصيني، ويجري منذ العام الماضي اختبار العملة الرقمية في عدة مدن في الصين، بما في ذلك بكين وشنتشن وسوتشو.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا