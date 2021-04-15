ارتفاع الدين العام بالأردن في 2020

ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال العام الماضي 10.6 بالمئة إلى 26.499 مليار دينار أردني (37.3 مليار دولار) مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019.

وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأردنية اليوم الخميس أن الدين الداخلي للأردن في نهاية ديسمبر الماضي بلغ 12.78 مليار دينار، والدين الخارجي نحو 13.7 مليار دينار.

ويعادل الدين العام الأردني 85.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وقامت وزارة المالية في الآونة الأخيرة بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام، باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة 6.67 مليار دينار.

(الدولار = 0.709 دينار أردني)

المصدر: رويترز