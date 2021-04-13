"دبي الإسلامي" يحدد السعر الاسترشادي لصكوك إضافية

أفادت وثيقة بأن بنك "دبي الإسلامي" حدد اليوم الثلاثاء، السعر الاسترشادي عند ما بين 3.625 بالمئة و3.75 بالمئة لصكوك إضافية من المستوى الأول مقومة بالدولار الأمريكي.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك، أن العملية التي من المتوقع إغلاقها في وقت لاحق اليوم يرتبها بنك "دبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" و"إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد".

وستكون الصكوك غير قابلة للاستدعاء لست سنوات. ويعد "دبي الإسلامي" أكبر البنوك الإسلامية بالإمارات.

المصدر: رويترز