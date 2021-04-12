انطلاقا من 2023.. دبي تبدأ استخدام سيارات ذاتية القيادة من "جنرال موتورز"

قال ولي عهد دبي اليوم الاثنين، إن الإمارة وقعت اتفاقا مع وحدة كروز للسيارات ذاتية القيادة المملوكة بحصة أغلبية لشركة "جنرال موتورز"، وذلك لتشغيل سياراتها في دبي بدءا من 2023.

وأوضح حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن أسطول السيارات ذاتية القيادة سيصل إلى أربعة آلاف مركبة بحلول العام 2030، مضيفا أن دبي ستكون الأولى خارج الولايات المتحدة التي تبدأ تشغيل سيارات كروز.

وبحلول 2030، تطمح دبي إلى خفض تكاليف النقل 900 مليون درهم سنويا وتوفير 1.5 مليار درهم عن طريق الحد من التلوث البيئي بنسبة 12 بالمئة سنويا، مما سيحقق عائدات اقتصادية ستبلغ 18 مليار درهم سنويا من خلال زيادة كفاءة قطاع النقل.

المصدر: رويترز