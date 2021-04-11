القاهرة تعول على قرب استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمنتجعات المصرية

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد أن بلاده تعول على قرب اتخاذ موسكو قرار استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمنتجعات المصرية.

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها مع شكري وكالة "تاس" الروسية عشية زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للقاهرة يوم غد الاثنين.

وأشار شكري الذي سيبحث مع لافروف عودة الرحلات الجوية الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة، إلى أن مصر تتخذ كافة الإجراءات اللازمة في المدن السياحية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح أن هذه الإجراءات تجعل ممكنا احتواء الوباء ومواصلة النشاط السياحي في الوقت ذاته.

المصدر: صحيفة النهار المصرية