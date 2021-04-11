خليفة حفتر يعلن عن مشروع سكني ضخم جدا في ليبيا

أكد قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، أنه "سيتم بناء 3 مدن كاملة المرافق في شرق وغرب وجنوب مدينة بنغازي، يمكن أن تستوعب ما لا يقل عن 12 مليون نسمة".

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وخلال تجمع تحت اسم "ملتقى أسر الشهداء" في مقر "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية"، قال خليفة حفتر: "العمل جار في هذه المدن، وستبنى في وقت قريب"، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل عن الجهات المتعاقدة على تنفيذها ومدة تنفيذها.

هذا وكشف حفتر عن "تخصيص 20 ألف وحدة سكنية لأسر الشهداء والجرحى، وتوفير فرص عمل لأبنائهم بعد تأهيلهم، إضافة إلى تكفل القوات التابعة للقيادة العامة بمصاريف تعليم أبنائهم حتى المرحلة الجامعية، في حين تكون الأولوية في طلبات الحج والعمر لأسرهم".

كما وقع قائد "الجيش الوطني الليبي" على خريطة مشروع "الكرامة" الذي صمم تحت إشراف وتنفيذ هيئة الاستثمار العسكري، إذ أن هذا المشروع سيوفر عشرة آلاف وحدة سكنية تكفي 40 ألف نسمة، وفق بيان نشرته "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية".

المصدر: صحيفة "الوسط" الليبية