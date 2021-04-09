أسرع زمنا.. مسار شحن منافس لقناة السويس يمر عبر روسيا وإيران (صورة)

أفاد مسؤول في شركة السكك الحديدية الروسية، بأن نقل البضائع عبر ممر الشحن "شمال - جنوب"، عبر روسيا، يستغرق وقتا أقل بنحو النصف مقارنة بفترة الشحن عبر قناة السويس.

وزادت المناقشات حول الطرق البديلة لقناة السويس، بعد تعطل الملاحة عبر القناة لأيام في شهر مارس الماضي الأمر الذي أدى لتكدس عشرات سفن الشحن أمام القناة.

وممر الشحن "شمال ـ جنوب" يربط العاصمة التجارية الهندية مومباي بإقليم أوراسيا مترامي الأطراف. ويتألف من شبكة متعددة الطرق، تبلغ 7200 كيلومتر، من السفن، والسكك الحديدية، والطرق البرية، ويهدف إلى نقل البضائع، والمرور عبر أراضي الهند، وإيران، وأفغانستان، وأرمينيا، وأذربيجان، وروسيا، وآسيا الوسطى، ثم أوروبا الشرقية.

وقال نائب المدير العام للسكك الحديدية الروسية أليكسي شيلو، في إفادة صحفية اليوم الجمعة: "إذا تحدثنا عن الجزء الروسي من هذا الطريق (ممر الشحن شمال - جنوب)، فلدينا اليوم الكثير من الخيارات لكيفية الشحن، هذا شحن متعدد الوسائط باستخدام بحر قزوين".

وفيما يتعلق بفترة الشحن عبر الممر "شمال - جنوب"، أشار المسؤول الروسي إلى مسار إيران - فنلندا كمثال، وقال إن فترة الشحن عبره ستستغرق 13 - 14 يوما، أي أنها أسرع مرتين من الشحن عبر مسار قناة السويس.

وفيما يلي خريطة تظهر مقارنة بين مسار الشحن من الهند إلى أوروبا عبر ممر الشحن "شمال - جنوب"، ومسار الشحن عبر قناة السويس:

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المصدر: نوفوستي