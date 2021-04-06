قطر تتمدد في مشاريعها وتصل لضفاف القارة الإفريقية

وقعت شركة "قطر للبترول" اتفاقية مع شركة "شل" تصبح بموجبها شريكة لها في امتياز أعمال الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج في منطقتين بحريتين قبالة سواحل جمهورية ناميبيا بإفريقيا.

وجاء ذلك بحسب بيان نشرته الشركة القطرية اليوم الثلاثاء.

وبموجب الاتفاقية، التي ستخضع للموافقات اللازمة، تحصل "قطر للبترول" على حصة تبلغ 45% من الحقوق في رخصة التنقيب والاستكشاف PEL 39 المتعلقة بالمنطقتين الاستكشافيتين 2913A و2914B، وتحتفظ شركة "شل" (المشغل) بحصة 45%، بينما تمتلك مؤسسة البترول الوطنية الناميبية "نامكور" الحصة الباقية البالغة 10%.

وفي معرض تعليقه على هذه الاتفاقية، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للبترول"، سعد بن شريده الكعبي: "نحن سعيدون للغاية بتوسيع رقعة أعمالنا الاستكشافية في ناميبيا، وبتعزيز وجودنا في منطقة جنوب إفريقيا من خلال اتفاقية الاستكشاف والمشاركة الثانية هذه. ويعزز عملنا في هاتين المنطقتين الواعدتين تحقيق استراتيجيتنا للنمو الدولي، ويرسخ التعاون مع حكومة ناميبيا، وشريكتينا (نامكور) و(شل) في استكشاف هذه المناطق".

يذكر أن هذا هو الاستحواذ الثاني لشركة "قطر للبترول" على رخصة استكشاف في ناميبيا. إذ وقعت "قطر للبترول" في أغسطس 2019، على اتفاقيتين، استحوذت بموجبهما على حصة من امتياز أعمال الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج في المنطقتين البحريتين 2913B و2912.

وتقع مناطق رخصة التنقيب والاستكشاف PEL 39 ، في المياه العميقة قبالة سواحل ناميبيا على عمق حوالي 2500 متر، وتغطي مساحة تقدر بحوالي 12300 كيلومتر مربع.

المصدر: RT