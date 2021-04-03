المركزي المصري يوضح حقيقة تقارير حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي

نفى البنك المركزي المصري صحة أنباء تم تداولها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار بإلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي.

وأكد البنك المركزي المصري، في بيان أصدره الجمعة، "استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء".

وسبق أن تناقل مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي نبأ تحدث عن قرار بإلغاء التعامل بالنقود الورقية، والبداية بالجنيه، بالتزامن مع إعلان مصر بدء طباعة نقود بلاستيكية منتصف العام الجاري.

وسبق أن أعلن البنك المركزي مطلع الأسبوع الماضي استمرار حظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

كما أكد اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط.

المصدر: وسائل إعلام مصرية