مسؤول روسي أمام بوتين: روسيا رائدة في مجال لقاح كورونا وقادرة على تطعيم شعبها في أشهر

أطلع رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أداء عمل الصندوق خلال العام الماضي، ولا سيما في ظل أزمة فيروس كورونا.

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وعمل الصندوق الروسي في العام الماضي مع شركاء على إنتاج وتطوير أدوية ولقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، ووفقا لتقديرات دميترييف فإن روسيا ليست فقط واحدة من الدول الرائدة في مجال التطعيم في العالم، لكنها بحلول يونيو المقبل بإمكانها تطعيم جميع المواطنين الروس تقريبا، الذين يرغبون بتلقي اللقاح ضد كورونا، وذلك اعتمادا على قدرات إنتاج اللقاحات الموجودة في روسيا وخارجها.

كذلك أطلع دميترييف الرئيس بوتين على سير إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في الخارج، وقال المسؤول الروسي إن إنتاج اللقاح في عدد من الدول الأجنبية سيصل إلى طاقته الكاملة في أبريل الجاري.

وأشار إلى أن الصندوق الروسي يتعاون بنشاط مع الشركات الروسية المصنعة للأدوية، كما يعمل على تأسيس معامل إنتاج للقاح "سبوتنيك V" خارج روسيا.

وأضاف دميترييف أن "الصندوق أبرم اتفاقيات مع 10 دول ومع 20 مصنعا، بما في ذلك أكبر الشركات المصنعة للقاحات في العالم، وقد بدأت الهند وكورويا الجنوبية بإنتاج اللقاح، ومن المخطط أن تصل العديد من هذه الشركات في أبريل الجاري إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة".

من جهته، أكد الرئيس الروسي أن اللقاح الروسي فعال ضد جميع سلالات فيروس كورونا المعروفة حتى الآن، كما أشاد بعمل أجهزة اختبار فيروس كورونا المصنعة في روسيا.

وأشار بوتين إلى المساهمة الكبيرة التي يقدمها الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في مكافحة فيروس كورونا.

ومنذ اندلاع جائحة فيروس كورونا في فبراير 2020، ركز الصندوق الروسي على 3 مجالات رئيسية للعمل: أجهزة الاختبار للكشف عن فيروس كورونا، وإنتاج عقار "أفافير"، أول عقار مسجل في العالم ضد فيروس كورونا، وتطوير وإنتاج وبيع اللقاح الروسي ضد كورونا "سبوتنيك V".

ولقاح "سبوتنيك V" الروسي أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا، وفي وقت سابق ذكرت مجلة "لانسينت" الطبية الشهيرة أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي أظهرت أن فعاليته تزيد على 90%.

وحتى الآن تم تسجيل اللقاح في أكثر من 50 دولة في العالم، فيما تلقى الجرعتين الأولى والثانية منه حتى الآن في روسيا ملايين المواطنين، في حملة تطعيم مجانية شاملة ستطال ستين في المئة من السكان.

المصدر: RT