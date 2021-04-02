روسيا.. قفزة في أسعار تذاكر الطيران

شهدت أسعار تذاكر الطيران ارتفاعا ملحوظا في الشهرين الماضيين في روسيا، في ظل ارتفاع تكاليف شركات الطيران وتراجع الربحية، بحسب الخبراء.

أعدت صحيفة "إزفيستيا" الروسية تقريرا عن أسعار تذاكر الطيران في روسيا استند إلى بيانات مواقع متخصصة في بيع تذاكر الطيران، ويأتي التقرير قبيل انطلاق موسم السياحة الصيفية.

واستنتجت الصحيفة الروسية أن أسعار تذاكر الطيران التي تم شراؤها في الفترة من يناير وحتى مارس 2021 ، على أن يتم السفر بواسطتها في روسيا بالفترة أبريل - يونيو 2021، صعدت بنسبة 15% - 120% مقارنة بأسعار العام 2019.

وعن أسباب ارتفاع أسعار التذاكر، أوضح خبراء أن الزيادة ترجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف شركات النقل الجوي وانخفاض الربحية، وبسبب الخسائر المتراكمة من العام 2020.

المصدر: تاس