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وزير الطاقة السعودي: سوق النفط بعيدة عن التعافي الكامل

مال وأعمال

وزير الطاقة السعودي: سوق النفط بعيدة عن التعافي الكامل
Reuters LEONHARD FOEGER
وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان.
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اعتبر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن منتجي النفط في مجموعة "أوبك+" تبنوا "نهجا حذرا لكن السوق بعيدة عن التعافي الكامل".

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وقال بن سلمان لدى افتتاحه اجتماعا لـ"أوبك+": "دعونا الشهر الماضي إلى نهج حذر ويتسم بضبط النفس ولحسن الحظ أثبتت الأحداث التي تلت ذلك أننا على صواب".

وأضاف وزير الطاقة السعودي: "السوق تدرك الآن أن توخي أوبك+ الحذر كان المسار الصحيح للتصرف... الحقيقة الباقية (هي أن) الصورة العالمية بعيدة عن الاعتدال والتعافي بعيد عن الاكتمال".

وارتفعت أسعار النفط، الخميس، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة إذ نمت الآمال في إقرار مجموعة "أوبك+" مواصلة كبح الإنتاج في مواجهة ارتفاع جديد للإصابات عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في بعض المناطق.

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وقد ارتفع خام "برنت" للتسليم في يونيو 71 سنتا أو ما يعادل 1.1% إلى 63.45 دولار للبرميل بحلول الساعة بعد أن نزل 2.2% أثناء الليل، بينما وزاد الخام الأمريكي 71 سنتا أو ما يعادل 1.2% إلى 59.87 دولار للبرميل، بعد أن هبط 2.3% أمس الأربعاء.

ويجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها بينهم روسيا وكازاخستان، ضمن مجموعة "أوبك+" اليوم للنظر في خيارات من بينها تمديد خفض الإنتاج وزيادة تدريجية له.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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