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العراق يقر ميزانية ضخمة لتطوير ثالث أكبر حقل في العالم

مال وأعمال

العراق يقر ميزانية ضخمة لتطوير ثالث أكبر حقل في العالم
Reuters
صورة تعبيرية
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أفاد مسؤول تنفيذي بقطاع النفط العراقي اليوم الخميس، إن العراق أقر ميزانية استثمارية بنحو 1.15 مليار دولار لعام 2021 لتطوير حقل مجنون النفطي العملاق الواقع في جنوب البلاد.

وقال ضياء شاكر مدير حقل مجنون، لوكالة "رويترز" في مقابلة بالحقل الواقع جنوب البلاد قرب البصرة، إن العراق يخطط لزيادة الإنتاج من الحقل النفطي إلى 450 ألف برميل يوميا من 130 ألف برميل يوميا حاليا خلال ثلاث سنوات.

ويعتبر حقل "مجنون" جنوبي العراق، ثالث أكبر حقل نفطي في العالم، وتبلغ احتياطاته المقدرة من قبل وزارة النفط العراقية 12.6 مليار برميل.

المصدر: رويترز

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