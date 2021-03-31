"دويتشه بنك": 750 مليون دولار غادرت تركيا خلال أسبوع

ذكر مصرف "دويتشه بنك" الألماني أن الأسبوع الماضي شهد بيع الأجانب أسهما بقيمة تتراوح بين 750 مليون دولار ومليار دولار بالأسواق التركية.

وأشار المصرف، إلى أن "حجم رؤوس الأموال التي غادرت سوق السندات تراوح بين 500 و750 مليون دولار".

ويرى الخبراء أن "تغيير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لرئيس البنك المركزي في حملة مفاجئة كان له تأثير كبير في قرار المستثمرين".

وشهدت البورصة التركية تراجعا بنحو 10%، في حين ارتفعت فوائد السندات بأكثر من 4 نقاط وذلك عقب إقالة أردوغان لناجي أغبال من منصبه كرئيس للبنك المركزي وتعيين شهاب كافجي أوغلو خلفا له.

وبسبب فيروس كورونا، والسياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة التركية، وعزل مراد تشيتنكايا، عضو لجنة السياسة النقدية، من منصبه كنائب لرئيس البنك المركزي، بعد عزل رئيس البنك ناجي أغبال، أصبح سعر صرف الليرة تحت ضغط كبير.

وواصلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تركيا الارتفاع، حيث بلغ سعر صرف الدولار أمس الثلاثاء 8.36 ليرة، أما اليورو فوصل إلى 9.799 ليرة.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى نسبة منذ يناير 2020، إذ كان 1.70 في المائة، ليصل الثلاثاء إلى 1.776%.

المصدر: "زمان التركية"