أردوغان يجدد نداءه للأتراك لتحويل مدخراتهم إلى العملة الوطنية

ناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه تحويل مدخراتهم من النقد الأجنبي والذهب إلى العملة الوطنية، عبر المؤسسات والجهات المالية التركية.

وقال إن "ذلك يمثل استراتيجية تعود بالنفع عليهم وعلى البلاد بعد أن تسبب تغيير محافظ البنك المركزي في هبوط الليرة حوالي 12% في أسبوع".

وأقال الرئيس التركي الأسبوع الماضي محافظ البنك المركزي ناجي آغبال وعين صهاب كافجي أوغلو، الذي يؤيد آراء الرئيس بأن أسعار الفائدة المعتمدة تؤدي إلى زيادة التضخم.

وأدى التغيير إلى اضطرابات في السوق وسط قلق من أن تركيا ربما تعود إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية مثل فرض قيود على رؤوس الأموال لحماية عملتها.

المصدر: "رويترز"