مصدر يكشف ما ستفعله مصر بالسفينة المحررة من قناة السويس إذا رفضت التحقيقات

كشف مصدر بهيئة قناة السويس في مصر، ما ستفعله القاهرة مع السفينة المحررة من قناة السويس إذا رفض المسؤولون عنها الخضوع للتحقيقات.

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وقال المصدر إنه "إذا رفضت السفينة والشركة المستأجرة لها الاستجابة للتحقيقات وتوفير كافة المعلومات ستتحول إلى قضية مدنية وسيتم التحفظ على السفينة بالمحتويات التي عليها داخل قناة السويس لحين حل الخلاف القائم".

وتتواجد السفينة حاليا في بحيرات الإسماعيلية بمنطقة أبو سلطان بالإسماعيلية بقناة السويس.

ويتواجد عدد من السفن فى بحيرات الإسماعيلية، وهي ضمن قافلة الشمال وتنتظر مرور قافلة الجنوب والعكس، ضمن محاولات هيئة قناة السويس للانتهاء من مرور كل السفن العالقة بالقناة، والتي وصلت وقت تعويم السفينة 420 سفينة.

وبدأت قناة السويس، اليوم الأربعاء، التحقيقات مع السفينة "ايفر جيفين" التي تم تعويمها في قناة السويس، والذى سوف يتضمن ما إذا كان قائد السفينة استجاب لتعليمات هيئة قناة السويس قبل شحوط السفينة، وأسباب وقوع الحادث، لتحديد من تقع على مسؤوليته التعويضات التى سوف تدفع للمتضررين من توقف حركة الملاحة لمدة 6 أيام.

المصدر: اليوم السابع