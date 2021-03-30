الشركة المالكة للسفينة المحررة من قناة السويس تكشف موقفها من التعويضات

أعلنت الشركة اليابانية المالكة للسفينة العملاقة التي عطلت الملاحة أسبوعا في قناة السويس، أنها لم تتلق مطالبات بتعوضات.

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وقالت مسؤولة من شركة تشوي كيسين اليابانية المالكة للناقلة العملاقة، اليوم الثلاثاء إن الشركة لم تتلق مطالبات بتعويضات أو إشعارات بدعاوى قضائية للتعويض عن أضرار بسبب تعطيل الممر المائي.

وذكرت يومي شينوهارا وهي نائبة مدير قطاع إدارة الأساطيل بالشركة لوكالة "رويترز" في اتصال هاتفي "ليست هناك مطالبات بتعويضات أو دعاوى قضائية ضد شركتنا فيما يتعلق بالواقعة".

وأضافت دون الخوض في مزيد من التفاصيل "ما زلنا نحقق في سبب الواقعة والتكلفة بما فيها مدفوعات التأمين والتعويضات المحتملة عن الأضرار".

واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس مساء أمس الاثنين، بعد أن أعادت قاطرات تعويم السفينة "إيفر جيفن" الجانحة التي يبلغ طولها 400 متر والتي تسببت في تكدس رهيب للسفن المنتظرة بالقناة.

المصدر: رويترز