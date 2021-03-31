مسؤول روسي: ازدياد اهتمام المستثمرين الأجانب بطريق الملاحة الشمالي

قال دبلوماسي رفيع بوزارة الخارجية الروسية، إن مستثمرين أجانب باتوا يظهرون اهتماما متزايدا في تطوير ممر الملاحة الشمالي، الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ عبر المتجمد الشمالي.

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ووفقا لنيكولاي كورتشونوف سفير المهام الخاصة وعضو مجلس القطب الشمالي في روسيا فإن الشركات الدولية تظهر اهتماما في مشاريع القطب الشمالي طويلة الأجل التي تتضمن استخدام ممر الملاحة الشمالي على مدار العام، باعتباره شريان نقل رئيسي لتصدير المنتجات من منطقة القطب الشمالي إلى الأسواق الخارجية.

كذلك أشار المسؤول الروسي إلى وجود اهتمام كبير في الممر من قبل شركات الشحن، مشددا على أن روسيا تعتزم بنشاط الترويج لهذا ممر الشحن، وقال: "تتخذ روسيا باستمرار إجراءات لتطوير الملاحة الآمنة عبر الشمال".

وعن نجاح الشحن عبر الممر الشمالي في فترة الشتاء، لفت كورتشونوف إلى أن شركتي "نوفاتيك" و"روسآتوم" في فبراير الماضي قامتا بشحن دفعة غاز مسال عبر الممر، وتعد هذه الشحنة الأولى في هذا الوقت من العام.

وقال المسؤول إن "هذا الأمر يحظى بتقدير كبير من قبل الشركات الدولية، بما في ذلك مستهلكو هذه المنتجات والمستثمرين".

وتعمل روسيا باهتمام شديد على تطوير الممر البحري الشمالي، الذي يسمح للسفن بالوصول من آسيا إلى أوروبا بمدة أقل بـ15 يوما مقارنة بالطريق التقليدي عبر قناة السويس.

وتخطط موسكو لاستخدام الممر لتصدير النفط والغاز الى الأسواق الخارجية، خاصة وأن معظمه بات خاليا من الجليد إلى حد كبير.

ومن المتوقع أن يصبح ممر الملاحة الشمالي، الذي يمتد على طول مناطق القطب الشمالي والشرق الأقصى في روسيا، طريقا تجاريا رئيسيا للبضائع المشحونة بين أوروبا وآسيا في المستقبل.

المصدر: تاس