أول رحلة في الشتاء.. ناقلة روسية عملاقة تخترق جليد الشمالي بدون كاسحة جليد

أنجزت الناقلة الروسية "كريستوف دي مارجيري" أول رحلة لها لنقل الغاز المسال من روسيا إلى الصين عبر ممر الملاحة الشمالي، الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ عبر المتجمد الشمالي.

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واللافت في الرحلة أن ناقلة الغاز الروسية العملاقة نفذت الرحلة في فترة الشتاء ودون مرافقة كاسحات جليد.

ويظهر في مقطع الفيديو الناقلة "كريستوف دي مارجيري" وهي تخترق جليد المتجمد الشمالي بثقة، ويدل ذلك على أن شحن البضائع عبر الممر الشمالي أصبح ممكنا في الشتاء بفضل هذا النوع من الناقلات.

ونفذت الناقلة رحلة من أقصى نقطة في الشرق الروسي، من مشروع يامال للغاز المسال إلى منطقة آسيا.

Арктический газовоз проходит свой первый рейс через льды Севморпути. Пункт назначения — Китай.



Красота pic.twitter.com/f0ecHPhCbE — Лента.ру (@lentaruofficial) February 16, 2021

وتقوم شركة الطاقة الروسية "نوفاتيك" بتطوير مشروع يامال وبدأت الشركة بشحن أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر ممر الملاحة الشمالي في 2018، حيث يعد هذا المسار مهما من الناحية الاستراتيجية لتسويق الغاز في الأسواق الآسيوية.

ومنذ 2018 تقوم "نوفاتيك" بشحن الغاز عبر هذا الممر في فترة الملاحة الصيفية، لكن مع تطوير أسطول من كاسحات الجليد في روسيا، يتوقع أن يصبح طريق الملاحة الشمالي متاحا على مدار العام.

المصدر: نوفوستي