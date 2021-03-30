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النقد الدولي: الاتفاق على زيادة برنامج قرض للأردن إلى 200 مليون دولار

مال وأعمال

النقد الدولي: الاتفاق على زيادة برنامج قرض للأردن إلى 200 مليون دولار
Reuters
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن
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أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع الأردن لزيادة برنامج تمويل لعمان بقيمة 200 مليون دولار بموجب برنامج ائتماني قائم.

وقال: "القرار تم عقب مراجعة أثبتت أن البرنامج يسير على المسار الصحيح".

وأضاف: "إجمالي المدفوعات للأردن، بما في ذلك في إطار تسهيل الصندوق الممدد لعامين والذي تم إطلاقه في مارس عام 2020 والمبالغ المسحوبة بموجب تسهيلات قروض الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا، سيصل إلى حوالي 1.95 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024".

وتم تصميم برنامج للدعم، قبل تفشي فيروس كورونا، لكن الصندوق أوضح أنه "تم إجراء تغييرات لدعم الإنفاق غير المدرج في الميزانية، والذي يغطي نفقات الطوارئ والإمدادات والمعدات الطبية".

وأكد الصندوق، على أنه "في حال كان تأثير التفشي عميقا بدرجة تضع أهداف البرنامج في خطر، فسيتم تطويع البرنامج بشكل أكبر مع الظروف المتغيرة بناء على التوصل لتفاهمات مع السلطات الأردنية".

المصدر: "رويترز"

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